Le projet du calendrier scolaire 2015-2016 est sorti

Modification des dates des vacances et redécoupage des zones, voilà le nouveau programme du ministère de l'Education nationale impliquant la création d'un nouveau calendrier scolaire pour la période 2015-2016. Alors qu'une partie de la Normandie se trouvait dans la Zone A nous sommes désormais toutes et tous dans la Zone B (Aix-Marseille - Amiens - Caen - Lille - Nancy-Metz - Nantes - Nice - Orléans-Tours - Reims - Rennes - Rouen - Strasbourg).

La prochaine rentrées des classes est prévue le 1er septembre 2015, et prendra fin au plus tard à la fin de la première semaine de juillet, c'est-à-dire le 5 juillet pour 2015/2016, le 8 juillet pour 2016/2017 et le 7 juillet pour 2017/2018.

Autres changements : les vacances de Pâques arriveront plus tôt tout comme les vacances de Printemps, ce qui aura entre autre, pour but de soulager le secteur touristique.