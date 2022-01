Paris (AFP). Radio France: l'entretien avec Gallet s'est très bien passé, selon Pellerin

L'entretien jeudi matin entre le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, et la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, s'est "très bien" passé, a déclaré cette dernière à l'AFP alors que Radio France est entré dans son 15e jour de grève. Interrogée par l'AFP à son arrivée à Matignon en fin de matinée pour une réunion de travail, Fleur Pellerin a affirmé que son entretien avec M. Gallet s'était "très bien" passé, sans donner plus de détails. De son côté, M. Gallet "a dit qu'il attendait un signe de confiance des actionnaires envers Radio France", selon les propos du patron de la Maison ronde rapportés par un syndicaliste gréviste. "La discussion (avec Mme Pellerin) s'est passée dans un climat serein", a ajouté ce syndicaliste interrogé par l'AFP. Confronté à un mouvement de grève historique à Radio France, et fragilisé par une série de fuites dans la presse mettant en cause sa gestion, Mathieu Gallet a répondu jeudi à sa deuxième "convocation" en dix jours de sa ministre de tutelle. L'entretien devait notamment porter sur le projet stratégique pour Radio France que la ministre a demandé en urgence au dirigeant et qu'il lui a fourni dès mercredi matin. Dans ce projet le dirigeant présente ses arbitrages pour le groupe public, en quête de 50 millions d'euros d'économies. Radio France traverse actuellement l'un des mouvements sociaux les plus longs de son histoire.

