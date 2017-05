Marathon du Mont-St-Michel : Malik Ait El Hadj et Nathalie Augurer s'imposent dans le premier semi-marathon d'Avranches

Ce samedi 27 mai 2017, le 1er semi-marathon d'Avranches de l'hitsoire a ouvert le jour des nouveauté sur les six courses du 20e Marathon du Mont-Saint-Michel. Un succès populaire avec 1 500 participants.

Lancé à 10h en plein coeur d'Avranches, le semi-marathon éponyme a rapidement connu son premier ecrémage. Immédiatement aux avant-postes Malik Ait El Hadj a pris les commandes et en quelques kilomètres, seuls Franck Leger et Sébastien Laurent, accompagnés de Sébastien Izabelle. Les quatre larrons mettent le pied sur l'accélérateur et sèment rapidement toute concurrence éventuelle. Au final, dans une seconde partie d'épreuve méritée, c'est Malik Ait El Hadj qui s'est montré le plus fort, devançant Franck Léger et finalement Sébastien Laurent, l'autre Sébastien, Izabelle, ayant baissé pavillon dans les derniers hectomètres.

Ait El Hadj solide comme un roc

Chez les dames, la course fut toute aussi rythmée et n'a mis guère plus longtemps à se décanter. Dominatrice, Nathalie Augerer s'est montrée impériale pour aller chercher la victoire avec plus de 4 minutes d'avance sur Marie Apothéloz et cinq sur Marie-Hélène Anne qui complète le podium.

Semi-marathon (hommes)

1- Malik Ait El Hadj en 1h15'17'', 2- Franck Léger 1h17'39'', 3- Sébastien Laurent 1h18'52''

Semi-marathon (dames)

1- Nathalie Augerer en 1h31'41'', 2- Marie Apothéloz 1h36'8'', 3- Marie-Hélène Anne 1h37'.

