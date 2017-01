Près de Rouen, Lisbeth Gruwez danse Bob Dylan

La chorégraphe Lisbeth Gruwez imagine un solo de danse sur les tubes de Bob Dylan. Une pièce très sensuelle et hypnotique à découvrir au Rive gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) jeudi 26 janvier 2017.

Les amateurs de danse et de Bob Dylan ont rendez-vous jeudi 26 janvier 2017 au Rive gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) pour la performance de la chorégraphe Lisbeth Gruwez. Fruit d'une longue collaboration avec Maarten Van Cauwenberghe, complice de longue date, ce spectacle est un solo de danse atypique.

Sans artifice

C'est sur une scène noire et brillante comme un disque vinyle que la danseuse et chorégraphe se met en scène sans autre artifice, jouant seulement sur la lumière. Simplement vêtue d'un pantalon de smoking et d'un chemisier de soie, elle s'imprègne jusqu'à la transe des chansons de Bob Dylan.

On retrouve totalement leur atmosphère à la fois mélancolique et sensuelle. Lisbeth Gruwez restitue par son corps et ses mouvements sa vision personnelle de Bob Dylan.

Résonances

Elle fait ainsi de son corps un formidable vecteur d'émotions. Et si ses gestes semblent parfois saccadés ou violents, ils peuvent tout aussi brutalement se changer en mouvements fluides et délicats. une interprétation unique qui subjugue et dans laquelle son énergie vibrante est communicative.

Seules six chansons sont diffusées au cours de cette performance. Maarten sur scène, mais en retrait, sélectionne des tubes du répertoire de Bob Dylan des années 1960 et 1970 et place comme un DJ les vinyles sur la platine. Le dialogue qui relève souvent du non-verbal est constant entre la danseuse et son DJ. La mise en scène accorde beaucoup d'importance à cet échange, révélant ainsi la complicité qui unit le duo.

Fin de soirée

Cette chorégraphie débridée restitue l'atmosphère d'abandon d'une fin de soirée. Lisbeth, avec de simples ressources, réussit à provoquer un sentiment d'ivresse chez ses spectateurs et à communiquer son état de transe hypnotique. Une étonnante performance!

Pratique. Jeudi 26 janvier à 20h30. Le Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray. Tarifs 8 à 15€. 02 32 91 94 94