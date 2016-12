En Seine-Maritime, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux présent sur des contrôles routiers

Le ministre de l'Intérieur était en visite ce vendredi 30 décembre 2016 en Seine-Maritime. L'occasion pour Bruno Le Roux de passer en revue les effectifs et les moyens techniques à disposition de la gendarmerie, juste avant le réveillon du Nouvel An.

La température extérieure n'était pas propice à sortir un ministre de l'Intérieur. Pourtant, malgré les -3°C ambiants, Bruno Le Roux était bien ce vendredi 30 décembre 2016 sur différents points de contrôles routiers en Seine-Maritime. Il a ainsi pu s'entretenir avec de nombreux gendarmes et (re)découvrir l'ensemble du matériel à leur disposition.

Vers 10h, il s'est rendu à Martainville-Epreville sur un "contrôle de flux", c'est-à-dire un contrôle des coffres et des papiers d'identité. En présence de la députée Valérie Fourneyron et de la préfète de Seine-Maritime, Bruno Le Roux a discuté avec certains gendarmes, notamment avec des réservistes. Il a saisit cette occasion pour "souligner leur volonté et les remercier de leur engagement".

"Je comprends leur fatigue et chacune de leurs demandes"

Interrogé sur la lassitude de nombreux policiers et gendarmes, le ministre a assuré comprendre "leur fatigue et chacune de leurs demandes." Il a rappelé l'arrivée de matériel et d'un texte au Parlement pour éviter que l'on puisse "agresser les détenteurs de l'autorité sans avoir de risque" de poursuites.

Bruno Le Roux a ensuite prix la direction d'un deuxième point de contrôle, près de Quincampoix (Seine-Maritime). Cette fois, ce sont les contrôles de vitesse qui étaient à l'honneur. D'ailleurs, le ministre a quitté les lieux à bord d'un Équipement de terrain mobile (ETM), les fameux véhicules qui peuvent flasher les automobilistes dans les deux sens de circulation.

Un ministre sur le terrain le soir du réveillon

Enfin, à Isneauville (Seine-Maritime), sur le dernier point de passage du jour, le ministre de l'Intérieur s'est fait présenter les véhicules d'intervention rapide, les motos, mais aussi les outils de dépistage de stupéfiants et d'alcoolémie.

À l'approche du réveillon du Nouvel An, il a tenu à rappeler que "le premier endroit où l'on doit faire les contrôles, ce n'est pas sur la route, ce n'est pas le travail de la gendarmerie ou de la police, mais c'est le travail des amis ou de ceux avec qui on passe la soirée". Le ministre a par ailleurs assuré qu'il passerait lui-même "une grande partie de la soirée et de la nuit" du réveillon avec les forces de l'ordre en service, sur le terrain, pour "partager un moment avec eux".

A LIRE AUSSI.

En France, Noël sous haute surveillance

Bernard Cazeneuve rencontre les policiers en Normandie : "Le ministre nous a présenté des garanties"

Fêtes de fin d'année: la sécurité s'organise en Seine-Maritime