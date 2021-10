Gacé. Opération nocturne : une trentaine d'infractions sur l'autoroute A28

Une grosse opération de contrôle routier a été organisée par les gendarmes, jeudi soir 13 décembre 2018 de 21 heures à minuit sur l'autoroute A28, au niveau de l'Aire des Haras, au nord de Gacé (Orne).

Tous les véhicules qui circulaient sur l'A28 ont été contrôlés. - Eric Mas

Une trentaine de gendarmes et de contrôleurs a dévié tous les véhicules, voitures et camions, qui ont dû sortir de l'autoroute, dans le sens Rouen/Alençon, pour être stoppé sur l'Aire des Haras, puis contrôlés un à un : papiers du conducteur, et temps de conduite pour les poids lourds, mais aussi ouverture des coffres. Il y a également eu un contrôle avec deux chiens détecteurs de stupéfiants.

Le capitaine Stéphane Lourais, commandant l'Escadron départemental de Sécurité routière de l'Orne :

Plus d'une trentaine d'infractions ont été relevées en trois heures. La première dès les tous premiers contrôles avec des stupéfiants trouvés dans un véhicule. Quelques minutes plus tard, c'était un conducteur en état d'ivresse délictuel, au volant d'un 38 tonnes…