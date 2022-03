Quand un homme politique français s'installe derrière un synthé pour le plus grand bonheur de ses fans.

Il n'en est pas à son coup d'essai et joue régulièrement dans la ville dont il est maire. Il a également chanté avec Veronique Sanson. Le maire de Meaux est un amoureux de la musique, et ce week-end, il s'est fait plaisir au clavier dans la salle des fêtes de sa ville.



Un confit de canard forestier, des pommes amandine, et une fine tranche de brie de Meaux, c'est ce qu'ont pu déguster les invités en écoutant les 3 titres joués au synthé par le patron de l'UMP pendant le traditionnel banquet des anciens. Les réactions dans la salle sont positives.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire