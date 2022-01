Conseil départemental: Qui sera vice président ?

"Les favoris":

Marc Lefèvre: Il est avec Philippe Bas, le seul conseiller élu, à avoir occupé cette fonction dans la précédente majorité. Reste à savoir s'il restera « Le monsieur Finances du département ».

Christine Lebacheley: Réelue dans le Val de Saire, elle devrait être l'un des piliers de la majorité.. Elle a déjà exercé la fonction mais faisait partie des "sacrifiés" au moment de la réduction du nombre de vice présidents en 2011 (Le nombre de VP était passé de 15 à 10).

"Les Outsiders":

Bernard Tréhet: Il est, avec Marc Lefèvre, le plus ancien de la boutique. Lui aussi a déjà était vice président et a subi le même sort que Christine Lebacheley. Il fait parti des candidats plus que crédible.

Marie Hélène Fillatre: C'est l'une des seules femmes qui siégeait déjà dans la majorité précédente. Une majorité dans laquelle, elle a su parfaitement trouver sa place. Ceci dit, elle était en binôme avec Bernard Tréhet et au nom de la représentation des territoires, il faudra probablement choisir entre les deux.

François Brière: Le conseiller général de Saint Lô 1 est lui aussi un candidat plus que crédible. Son statut a changé depuis qu'il est maire de la Ville Préfecture. Le mélange jeunesse et expérience est pourlui un véritable atout.

Jean Marc Julienne: C'était le voisin de Philippe Bas dans l'hémicyle jusqu'ici. Les deux hommes s'entendent bien. Il pourrait être le nouveau "Erick Beaufils".

"Les surprises ?":

Valérie Nouvel: La toute nouvelle conseillère départementale de Pontorson est déjà conseillère régionale dans l'opposition. Même si elle est une nouvelle venue dans l'hémicycle manchois, son expérience pourrait servir dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale.

Catherine Brunaud Rhyn: La nouvelle conseillère du canton d'Avranches, a fait très bonne impression lors de la présentation de la majorité départementale. Elle représenterait le renouvellement prôné par la majorité.

Jean Morin, Jacky Bouvet, Patrice Pillet, Serge Deslandes: Réelus sur leurs cantons, leurs noms étaient cités par Jean François Le grand "himself" lorsque l'on abordait avec lui les futurs hommes fort du conseil départemental.