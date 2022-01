Seyne (France) (AFP). Les PDG de Lufthansa et Germanwings attendus près du lieu du crash de l'A320

Les PDG de Lufthansa et de sa filiale lowcost sont attendus mercredi matin à proximité du lieu du crash de l'A320 de Germanwings dans les Alpes françaises, où les corps des 150 victimes ont été évacués de la zone d'impact. Carsten Spohr et Thomas Winkelmann iront se recueillir devant une stèle érigée à la mémoire des victimes du drame et rendre hommage aux équipes sur place. Une semaine après la catastrophe aérienne, le lieutenant-colonel Jean-Marc Ménichini de la gendarmerie française a déclaré mardi qu'il n'y avait "plus de corps sur la zone du crash" et que l'évacuation de ces derniers était donc terminée. Mercredi, "vingt militaires chasseurs alpins vont monter avec les équipes pour récupérer les effets personnels" des passagers, a-t-il précisé à Seyne-les-Alpes. En Allemagne, la compagnie Lufthansa a révélé mardi que le copilote de l'A320 de Germanwings, soupçonné d'avoir provoqué le crash, qui a fait 150 morts le 24 mars, l'avait informé en 2009 qu'il avait connu un "épisode dépressif sévère". La maison-mère de Germanwings a affirmé avoir transmis au parquet de Düsseldorf (ouest), en charge de l'enquête allemande sur les causes du crash, des "documents supplémentaires" confirmant qu'Andreas Lubitz avait informé en 2009 l'école de pilotage de l'entreprise qu'il avait connu un "épisode dépressif sévère". Jusqu'à présent, Lufthansa, par la voix de son PDG, avait affirmé que cet homme de 27 ans avait interrompu sa formation pendant "plusieurs mois" il y a six ans. Mais M. Spohr avait déclaré ne pas avoir le droit de révéler les raisons de cette interruption. Cette fois, Lufthansa affirme avoir procédé à "de nouvelles recherches internes" pour fournir ces documents -des pièces qui concernent sa formation au pilotage, des "documents médicaux" et la "correspondance par courriels entre le copilote et l'école de pilotage"- et ce, "dans l'intérêt d'une élucidation rapide et sans faille" des circonstances du drame. - Plus de 450 proches sur place - Dans l'après-midi, le président français François Hollande, en visite à Berlin, a promis une identification rapide des restes des 150 victimes du crash. "Le ministre (français) de l'Intérieur (Bernard Cazeneuve) a confirmé que d'ici la fin de la semaine, il serait possible d'identifier toutes les victimes grâce aux prélèvements ADN faits et à ce travail scientifique exceptionnel", a déclaré M. Hollande lors d'une conférence de presse commune avec Angela Merkel. Interrogé par l'AFP, le ministère de l'Intérieur a néanmoins précisé qu'on pouvait "espérer que d'ici la fin de la semaine, on aura(it) récupéré les ADN de toutes les victimes", sans en avoir la certitude. De son côté, la chancelière a réitéré ses remerciements à la France pour son aide et salué le "grand coeur" de la population sur place, fortement mobilisée pour accueillir les familles des victimes, parmi lesquelles 75 Allemands. Plus de 450 membres de ces familles se sont rendus sur place, à l'exception notable de celle d'Andreas Lubitz, a indiqué la préfète du département voisin des Alpes maritimes. Pour faire face aux probables demandes de dommages et intérêts de la part des familles, le consortium d'assureurs conduit par le géant allemand Allianz a mis de côté 300 millions de dollars (279 millions d'euros), a indiqué à l'AFP une porte-parole de Lufthansa, confirmant des informations du journal Handelsblatt. L'avion était assuré à hauteur de 6,5 millions de dollars, d'après le quotidien économique allemand, qui cite des sources proches du dossier. Même s'il était prouvé que M. Lubitz a volontairement provoqué le drame, cela ne changerait rien aux indemnisations auxquelles les proches des victimes ont droit, selon des spécialistes du secteur. - Peur d'être déclaré inapte à voler -

