Abattoirs AIM : reprise partielle, 276 emplois sauvés

Une joie certaine, mais aussi un pincement au coeur. C'est ce qu'a pu ressentir la centaine de salariés des Abattoirs AIM massée ce mardi 31 mars devant le tribunal de commerce de Coutances. Les juges ont validé le projet de reprise partielle porté par les salariés pour le site de Sainte-Cécile. 206 emplois pourront être sauvés sur les 350 du site manchois.

"C'est un soulagement, même s'il y a quand même de la tristesse" indiquait Johnny Poisnel, représentant de la CFDT, après l'audience. "On est allés d'échec en échec, mais nous avons pris notre destin en main... Il a fallu lutter, sept jours sur sept, nos familles en ont souffert mais ce que l'on retient c'est cette décision" :





Johnny Poisnel Impossible de lire le son.

Après un week-end de négociations pour finalement obtenir un prêt de 2,5 millions d'euros accordé par l'Etat, la tension était très forte. "Les salariés étaient à bout depuis vendredi, la situation n'etait plus tenable. Il faut se réjouir de voir 206 emplois industriels conservés dans cette région" déclare Me Elise Brand, qui défend les salariés :

Me Elise Brand Impossible de lire le son.

300 licenciements

Le Conseil départemental de la Manche et le conseil régional de Basse-Normandie mobiliseront 2 millions d'euros via une SEM (société d'économie mixte). "Nous serons aux côtés des repreneurs pour établir le montage juridique de cette reprise." indiquent les deux collectivités. "Pour les personnels qui ne sont pas repris, le Conseil Régional met à disposition ses compétences et moyens de soutien à l'emploi et à la formation pour appuyer ceux de l'État".

Le site d'Antrain, en Ille-et-Vilaine, bénéficie aussi d'une reprise. L'entreprise bretonne Montfort Viande va conserver 70 des 179 emplois, et propose à 41 salariés de travailler sur son site de Rennes.

Les sites de Nogent-le-Rotrou (24 salariés), de Bernay (10 salariés), de Dangy (5 salariés) et de Vire (5 salariés) ne bénéficient pas d'offre de reprise. Ce sont donc au total près de 300 salariés qui seront licenciés mercredi 1er avril, à l'issue d'une nouvelle audience à Coutances, lors de laquelle les juges prononceront la liquidation judiciaire partielle.