Bagdad (AFP). Irak: le Premier ministre affirme que Tikrit est libérée des jihadistes

Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé mardi que la ville de Tikrit avait été reprise aux jihadistes à la faveur de la plus vaste opération lancée par les forces irakiennes depuis l'offensive du groupe Etat islamique (EI) en juin dernier. M. Abadi "annonce la libération de Tikrit et félicite les forces de sécurité irakiennes et les volontaires pour cette étape majeure", selon un message mis en ligne sur son compte Twitter, un mois après le lancement de l'opération ayant mobilisé des milliers de soldats, policiers et paramilitaires alliés aux forces gouvernementales.

