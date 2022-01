Le Quasar : visite guidée du nouveau centre culturel (VIDEO)

C'est un grand bâtiment, dos au théâtre, fermé en septembre 2012. Après trois ans de travaux, le centre culturel de Cherbourg, désormais appelé "Quasar", rouvrira ses portes à la fin de l'année 2015. Le gros oeuvre terminé, il va s'agir pendant les six prochains mois d'aménager la bibliothèque Jacques Prévert et le musée Thomas Henry, principales entitées du Quasar.

Au sous-sol, encore en travaux, on retrouvera la salle Paul Eluard, dotée de 132 places, d'un studio et d'un piano. C'est aussi à ce niveau que sera installé l'espace jeunesse-ados de la bibliothèque, ainsi que les rayons BD, polars, science-fiction, et les mangas. Enfin, le fond patrimonial jeunesse, qui permettra aux chercheurs en littérature de travailler, dans lequel on retrouve d'ailleurs 400 exemplaires du "Petit Chaperon Rouge" !

Un coin "histoires"

Au rez-de-chaussée, on retrouvera l'espace petite-enfance, avec une zone pour raconter des histoires et projeter des films. C'est aussi là que les fans de musique et de cinéma pourront s'approvisionner en CD et DVD. Enfin, les romans y seront installés. Un espace exposition sera mis à disposition de la bibliothèque.

Au premier étage, des livres documentaires et des espaces de travail seront mis à disposition du public, avec des ordinateurs et un réseau wifi. Un espace animé par la bibliothèque et le musée sera consacré aux ouvrages d'art. Enfin, le musée Thomas-Henry occupera une grande partie de cet étage et du second étage.

Plus d'oeuvres

Dans le musée des beaux arts, les oeuvres seront classées par ensembles thématiques (peinture de la Renaissance, peinture de Marine...). Une "salle d'actualité" permettra de présenter régulièrement des oeuvres conservées en réserve, et notamment une collection d'arts et traditions populaires (outils, céramiques, coiffes...), peu exposée auparavant.

Une salle pédagogique sera consacrée à des ateliers. Un "cabinet des arts graphiques" sera consacré aux dessins et estampes. L'espace des expositions temporaires (Normandie Impressionniste, biennale du 9e art) se situera au second étage du musée, en fin de parcours.

Ambiance "cocon"

Les quatrième et cinquième niveaux, consacrés aux réserves, ne seront pas accessibles au public.

Côté déco, pas de lino et peu de néons, place au parquet de bois, aux couleurs gaies, aux tissus pour une ambiance "cosy", comme l'explique Florence Gaulier, l'une des architectes :