Joël Bruneau vu par ses proches un an après son arrivée en mairie

"Déjà un an et t'as pas fait grand chose". A quelques minutes du conseil municipal lundi 30 mars, sans en penser le moindre mot, Martial Fesselier vient d'envoyer un texto de soutien à Joël Bruneau, son meilleur ami et maire de Caen depuis un an. "Même si on se voit un peu moins qu'avant depuis son élection, on parvient à se faire deux ou trois week-ends dans l'année". Et quelques soirées. "Joël a pour passion le sport et la politique, et c'est pour ça qu'il est là. Le cumul des mandats ou de l'argent ne l'intéresse pas", explique le directeur de l'agence de communication caennaise Exaequo. "C'est pour ça qu'avant ou après, il restera le même". Des valeurs que retrouvent Sarah Deysine, à côtoyer Joël Bruneau au quotidien. "Il a l'image du type sérieux, mais on passe nos journées à déconner car il a beaucoup d'humour", explique cette membre du cabinet, âgée de 23 ans.

Humilité et proximité

"Mais ce qui m'a marqué dans cette première année, c'est ce désir de proximité qui s'est traduit par la visite des 3 000 agents de la ville en douze mois." Lors de sa première semaine à la mairie, Joël Bruneau avait notamment invité la quinzaine de secrétaires à un petit-déjeuner de présentation dans son bureau. Certaines qui travaillent à l'hôtel de ville depuis plus de 15 ans n'y étaient jamais entrées. Des moments simples pour tenir le rythme 7/7.

"Et ce n'est pas toujours facile de tenir l'agenda, car il aime aller au bout des dossiers. Il est minutieux, perfectionniste et parfois ça nous fait perdre un peu de temps", explique Sarah Deysine qui l'a rejoint dans son équipe de campagne en septembre 2013 pour les dernières municipales, avant de se voir proposer une place sur la liste trois mois plus tard. "Dès octobre 2013, il avait commencé le porte à porte, avant les autres candidats et avant d'en refaire pendant la campagne. Il sait que tout est possible, que tout peut tourner super vite et c'est pour ça qu'il se bat."