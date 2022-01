Paris (AFP). Valls: un remaniement possible s'il y a un pacte entre les socialistes et les écologistes

Manuel Valls a déclaré mardi qu'un remaniement du gouvernement avec l'entrée de ministres écologistes pourrait intervenir "s'il y a un pacte entre socialistes et écologistes", au lendemain de la rencontre entre les chefs des deux partis, Jean-Christophe Cambadélis (PS) et Emmanuelle Cosse (EELV). Rappelant qu'il a "toujours souhaité" que des écologistes participent à son gouvernement, le Premier ministre a déclaré sur RMC et BFMTV qu'un remaniement pourrait intervenir "s'il y a un pacte entre les socialistes et les écologistes", "s'ils considèrent que c'est possible de gouverner sur la ligne économique qui est la nôtre, sur les réformes en matière de transition énergétique que nous sommes en train de mener et sur la lutte contre les inégalités".

