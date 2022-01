Paris (AFP). L'hommage des voileux à la navigatrice Florence Arthaud

La grande famille de la voile s'est rassemblée lundi après-midi au coeur du Quartier latin de Paris pour les obsèques religieuses de la navigatrice Florence Arthaud, décédée le 9 mars dans un accident d'hélicoptère en Argentine. Quelque 500 personnes avaient pris place dans la petite église Saint-Séverin pour honorer la mémoire de la seule femme à avoir remporté la Route du Rhum, en 1990: membres de la famille -au premiers rangs desquels la fille de la navigatrice, Marie-, amis et personnalités du monde de la voile. Etaient notamment présents le père de Marie, Loïc Lingois, les marins Isabelle Autissier, Catherine Chabaud, Gérard Petipas, Titouan Lamazou, Eugène Riguidel, Yves Parlier, Yvon Fauconnier, Fred Le Peutrec et Marc Guillemot, ainsi que Jacqueline Tabarly (la veuve d'Eric) et Jean-Pierre Champion, le président de la Fédération française de voile (FFV). Une foule d'anonymes avaient également pris place sur le parvis de l'église, où avaient été disposés des livres de condoléances. Une quarantaine de gerbes de fleurs (mairies de Paris, de Saint-Malo, CNOSF, FFV, Yacht Club de France, etc.) avaient été déposées au pied de l'autel. "Aujourd'hui, la disparition soudaine de Florence Arthaud laisse un grand vide autour de nous", a déclaré le père Guillaume Normand, curé de la paroisse, dans son homélie. "Je pense particulièrement à vous, Marie (). Je pense également à vous, sa famille de sang et sa famille de la mer, a-t-il ajouté. Je pense enfin à la foule des visages qui vous sont inconnus et pour qui Florence Arthaud, la petite fiancée de l'Atlantique, aura tant représenté". Hubert, le frère de la disparue, a salué la mémoire d'un "héros fragile", quelqu'un qui était "passionnée, qui aimait les autres". "Elle va nous manquer, a-t-il dit. Elle n'est plus là mais elle est là". "Il était très important de rendre un dernier hommage à Florence, a déclaré Petipas, équipier et proche compagnon d'Eric Tabarly. Elle nous a enchantés. C'était un grand marin, respectée dans ce monde d'hommes. Après sa victoire dans le Rhum, Tabarly avait dit d'elle qu'elle n'était pas une femme mais un grand marin". - "Sur un océan d'étoiles" - Même hommage respectueux de la part de Parlier, coureur hauturier au palmarès bien rempli: "Florence Arthaud était quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a ouvert beaucoup de voies, notamment pour les femmes". "Elle est aujourd'hui sur un océan d'étoiles, elle trace un beau sillage et j'espère qu'elle va nous emmener vers la paix, a-t-il joliment ajouté. Des marins de cette trempe, il n'y en a pas beaucoup". Le 28 avril, les marins rendront un autre hommage à la navigatrice par une cérémonie en mer, devant le monastère cistercien de l'île de Saint-Honorat, au large de Cannes (Alpes-Maritimes). Un texte sera lu par un proche et des roses blanches seront lancées dans les flots. La famille se rassemblera ensuite dans l'intimité du cimetière communal de l'île voisine de Saint-Marguerite, où est déjà enterré un frère de la navigatrice. Ses cendres seront déposées dans la tombe, conformément à ses dernières volontés, en même temps que celles de son père, récemment décédé. Florence Arthaud, 57 ans, était la fille de Jacques Arthaud, le directeur de la maison d'édition du même nom. La navigatrice et sept autres Français -la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et cinq membres de l'équipe de tournage de l'émission de téléréalité "Dropped"- ont été tués lorsque leurs deux hélicoptères sont entrés en collision peu après leur décollage de Villa Castelli, une localité au pied de la cordillère des Andes. Les deux pilotes argentins ont également été tués dans l'accident.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire