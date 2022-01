Washington (AFP). Etats-Unis: fusillade à l'entrée des locaux de la NSA

Une fusillade a éclaté lundi matin à l'entrée du quartier général de l'Agence de sécurité nationale (NSA) dans le Maryland (est), près de Washington, lorsqu'une voiture a tenté de forcer une entrée, ont indiqué les médias locaux. Au moins deux personnes ont été hospitalisées, selon les médias, et une personne serait morte, selon MyFoxDC, qui dépend de la chaîne Fox News. Interrogée par l'AFP, la NSA s'est refusée à tout commentaire. Elle devait diffuser un communiqué un peu plus tard. Outre la NSA, le site ultra-sécurisé de Fort Meade accueille également le US Cyber command, le commandement militaire américain pour le cyber-espace.

