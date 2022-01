Handball: Oissel MRNHB remporte le choc face au leader le SM Vernon !

En marge de la finale du final four de la Coupe de la Ligue entre Toulouse et Nantes, le club de Oissel MRNHB disputait un des choc de cette 18e journée de Nationale 1 face au leader le SM Vernon et les Bleus se sont imposés 37-27.