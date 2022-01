Connaissez-vous l'aviron Polonais ?

Il en existe des sports loufoques mais celui-ci a particulièrement retenu notre attention. Des avironnistes polonais ont décidé de se lancer dans une nouvelle discipline, l'aviron en piscine à la manière du tir à la corde.

L'équipage est composé de 6 rameurs installés de chaque côté de l'embarcation, le tout en plein milieu d'une piscine semi-olympique.

Le but ? Rejoindre le plus rapidement possible le camp adverse (délimité par une corde tendue au dessus du bassin). Comme vous allez voir dans la vidéo, c'est une question de secondes.