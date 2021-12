Sydney (AFP). Séisme de magnitude 7,5 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pas de tsunami

Un séisme de magnitude 7,5 s'est produit au large des côtes de Papouasie-Nouvelle Guinée lundi, faisant craindre le déferlement de vagues "dangereuses" autour de l'épicentre, avant la levée de l'alerte au tsunami. La terre a tremblé à une profondeur de 33 kilomètres, à 55 kilomètres de la ville la plus proche, Kokopo, sur l'île de Nouvelle-Bretagne, et à 787 kilomètres de la capitale, Port Moresby, a rapporté l'Institut géologique américain (USGS). Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique avait mis en garde contre "des vagues de tsunami dangereuses () possibles pour les côtes situées dans un rayon de 1.000 kilomètres autour de l'épicentre". Des vagues d'un à trois mètre étaient susceptibles de toucher la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et d'autres plus petites, de moins de 30 centimètres, étaient envisagées ailleurs dans le Pacifique, en Australie, au Japon, aux Philippines, en Nouvelle-Calédonie notamment. Mais la menace est passée sans qu'aucun dégât significatif ne soit signalé. La secousse initiale, d'abord mesurée à 7,7, a été suivie d'une réplique de magnitude 5,7 dans le même secteur. La ville la plus proche de l'épicentre, Kokopo, capitale de la province de Nouvelle-Bretagne orientale, compte environ 20.000 habitants. "Tout le monde a eu peur. Ca a beaucoup secoué dans l'hôtel et des objets sont tombés", a témoigné Leonie Fakal, une employée d'un village de vacances à Kokopo, jointe par l'AFP. "Nous sommes tous sortis mais finalement les dégâts sont limités." Les tremblements de terre sont fréquents en Papouasie-Nouvelle-Guinée, située sur la Ceinture de feu du Pacifique, zone où se rencontrent des plaques tectoniques, ce qui produit une fréquente activité sismique et volcanique. La dernière secousse d'importance ayant touché le territoire s'est produite en décembre 2014 lorsqu'un séisme avait fait trembler l'île Bougainville dans l'archipel des Salomons. En 2013, un séisme de magnitude 8 avait fait dix morts et détruit des centaines d'habitations sur les Salomons.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire