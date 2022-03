Les jeux vidéos de cette semaine

Trinity : Souls of Zill O'll

Un mage, un assassin et un guerrier s'unissent pour une expédition mythologique qui les mènera au maléfique roi Balor.

Genre : Jeu de rôles

Plate-forme : PS3

Public légal : 16 ans et plus

Nombre de joueurs : Solo

Sortie : le 10 février

Prix : 60 euros

Test Drive Unlimited 2

Multijoueur et personnalisable à souhait, le jeu de course automobile de Namco prendra en compte les dégâts occasionnés sur les circuits, les effets météorologiques et comprendra un cycle jour/nuit. Toute création pourra en outre être partagée entre les pilotes en ligne.

Genre : Course automobile

Plate-forme : PC, Xbox 360, PS3

Public légal : 12 ans et plus

Nombre de joueurs : Multijoueurs

Sortie : le 11 février

Prix : 50 euros (PC), 60 euros (Xbox 360, PS3)

Entraînement cérébral et physique du Dr Kawashima

Après avoir enthousiasmé les possesseurs de DS, le Dr Kawashima arrive pour la première fois sur une console de salon. Compatible avec le capteur Kinect de la Xbox 360, le jeu proposera un programme d'entraînement à la coordination physique pour améliorer l'âge du cerveau des joueurs.

Genre : Reflexion

Plate-forme : Xbox 360

Public légal : 3 ans et plus

Nombre de joueurs : 1 à 4

Sortie : le 11 février

Prix : 50 euros