Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: 2 morts dans l'attaque de 2 bureaux de vote

Au moins deux personnes ont été tuées samedi dans l'attaque de deux bureaux de vote dans le nord-est du Nigeria, peu après leur ouverture pour les élections présidentielle et législatives, selon des habitants et un responsable du scrutin. Les hommes armés ont attaqué les villages de Birin Bolawa et Birin Funali, dans l'Etat de Gombe, souvent ciblés par les islamistes par le passé. "Nous avons entendu les assaillants crier: +On ne vous avait pas dit de rester à distance de l'élection?+ " a rapporté un responsable du scrutin sous couvert d'anonymat.

