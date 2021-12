Rome (AFP). Meurtre d'une Britannique en 2007: Amanda Knox définitivement acquittée

La justice italienne a mis un point final à une incroyable saga judiciaire en acquittant définitivement Amanda Knox, jeune Américaine à la personnalité ambivalente, accusée, condamnée et finalement reconnue innocente du meurtre d'une Britannique en 2007. L'Italien Raffaele Sollecito, qui était son petit ami au moment des faits, a également été acquitté, les juges de la Cour de cassation italienne estimant vendredi soir que les deux anciens amants n'avaient pas tué l'étudiante britannique Meredith Kercher. Cette décision spectaculaire après un procès en première instance, deux procès en appel et une première décision de la Cour de cassation a été accueillie avec soulagement par la jeune Américaine. "Je suis extrêmement soulagée et reconnaissante de la décision de la Cour suprême italienne", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "Me savoir innocente m'a donné de la force aux heures les plus sombres de cette épreuve", a-t-elle dit à la presse à Seattle (ouest des Etats-Unis) où elle vit depuis son premier acquittement en 2011. "Meredith était mon amie, elle méritait beaucoup dans la vie", a encore déclaré Amanda Knox, en larmes. A Rome, un de ses avocats, Me Luciano Girgha, s'est montré enthousiaste après le verdict. "Cela va au-delà de mes attentes les plus folles. Je suis super content pour Amanda, elle retrouve enfin sa vie, elle a toujours clamé son innocence", a-t-il déclaré. L'avocate de Raffaele Sollecito, Me Giulia Bongiorno, a littéralement bondi de sa chaise à l'énoncé du verdict, tombant dans les bras de son collègue Carlo Dalla Vedova, un autre défenseur d'Amanda Knox, avant d'appeler son client au téléphone. "Il est chez lui avec son père et il est très heureux", a-t-elle ensuite indiqué à quelques journalistes. "Finalement je peux reprendre ma vie", a déclaré Raffaele Sollecito, 31 ans, à son domicile dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. "Je n'arrive pas encore à le croire. Enfin je n'aurai plus à passer tout mon temps avec des documents judiciaires. Je peux retrouver une vie normale", a-t-il dit. Mercredi, à la première audience, l'accusation avait pourtant demandé aux juges de cassation de confirmer définitivement les deux condamnations. - "Des millions" en compensation - Les avocats des deux jeunes gens ont aussitôt indiqué qu'ils comptaient réclamer des "millions" en compensation pour les quatre années de prison que les deux anciens amants ont tous deux purgées en Italie. L'affaire a passionné et divisé l'opinion publique, particulièrement en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, en raison de la personnalité ambivalente d'Amanda Knox, jeune femme à la beauté troublante, dépeinte par ses accusateurs comme une fêtarde aguicheuse collectionnant les conquêtes masculines. Si la famille de la jeune femme de 27 ans a exprimé sa "profonde gratitude envers tous ceux qui ont soutenu Amanda", la mère de Meredith Kercher a été déçue par son acquittement. "Je suis un peu surprise, et très choquée, maiz c'est à peu près tout ce que je peux dire pour le moment", a déclaré Arline Kercher. "Ils ont été condamnés deux fois, alors il est un peu étrange que cela doive changer maintenant", a-t-elle ajouté. Un ami américain de la famille d'Amanda Knox, Greg Hampikian, a déclaré à la BBC, après s'être entretenu avec elle au téléphone, qu'"ils sont tous très heureux de voir tout cela terminé et de pouvoir reprendre le cours de leurs vies". Aux Etats-Unis, le visage d'ange d'Amanda Knox et les manquements des enquêteurs - qui ont par exemple utilisé des gants sales pour collecter les indices - ont depuis longtemps convaincu l'opinion publique que l'affaire aurait dû être abandonnée. Dans sa décision les condamnant en 2014, la cour d'appel s'était appuyée sur le fait que les ADN d'Amanda Knox et de Raffaele Sollecito avaient été trouvés sur la scène du crime.

