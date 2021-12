Rome (AFP). Amanda Knox définitivement acquittée pour le meurtre d'une Britannique

La justice italienne a définitivement acquitté l'Américaine Amanda Knox et son ex-petit ami italien Raffaele Sollecito pour le meurtre d'une étudiante britannique, Meredith Kercher, mettant un point final à une saga judiciaire de plus de huit ans. Les juges de la plus haute instance judiciare italienne ont estimé que les deux anciens amants n'avaient pas commis ce crime, pourtant reconnu par une cour d'appel qui les avait lourdement condamnés à des peines de prison en janvier 2014. Cette décision spectaculaire après un procès en première instance, deux procès en appel et une première décision de la Cour de cassation, a été accueillie avec soulagement et même par des cris de joie par les avocats des deux accusés. "Cela va au-delà de mes attentes les plus folles. Je suis super content pour Amanda, elle retrouve enfin sa vie, elle a toujours clamé son innocence", a déclaré devant les journalistes un des avocats d'Amanda Knox, Me Luciano Girgha. Cité par l'agence italienne AGI, un des autres avocats de Knox, Me Carlo Dalla Vedova a indiqué avoir appelé sa cliente, qui vit à Seattle depuis son acquittement en 2011. "Evidemment, elle est heureuse. Finalement la Cour de cassation a corrigé cette erreur", a-t-il déclaré. L'avocate de Raffalele Sollecito, Me Giulia Bongiorno a littéralement bondi de sa chaise à l'énoncé du verdict, tombant dans les bras de son collège Dalla Vedova, avant d'appeler son client au téléphone, a constaté l'AFP. "Il est chez lui avec son père et il est très heureux", a-t-elle ensuite indiqué devant quelques journalistes. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2007, Meredith Kercher, une étudiante britannique de 21 ans, a été retrouvée morte dans l'appartement qu'elle partageait avec Amanda Knox à Pérouse (centre). L'autopsie a révélé qu'elle avait été violée et tuée de 47 coups de couteau. L'Ivoirien Rudy Guédé, dont l'ADN a été retrouvé sur le corps de la victime, a été condamné à 16 ans de prison pour avoir participé au meurtre, la justice estimant qu'il n'avait pas pu agir seul. Agés de 20 et 24 ans au moment des faits, Amanda Knox et Raffaele Sollecito ont été lourdement condamnés en décembre 2009, avant d'être acquittés en appel en 2011. Mais la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel, qui a estimé en janvier 2014 que le couple avait tué Meredith Kercher après une dispute ayant dégénéré et avait condamné les deux ex-amants respectivement à 28 et 25 ans de prison.

