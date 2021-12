La Haye (AFP). Panne d'électricité aux Pays-Bas, vols momentanément suspendus

Une panne d'électricité géante a provoqué le chaos vendredi matin dans la province très peuplée de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas, obligeant l'aéroport international d'Amsterdam-Schiphol à suspendre momentanément tous les vols au départ et à l'arrivée, a-t-on appris vendredi. L'électricité a depuis été rétablie à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, a indiqué à l'AFP une porte-parole : "nous commençons à revenir doucement à la normale mais il y a encore de nombreux vols déroutés", a-t-elle indiqué. La porte-parole, qui désirait conserver l'anonymat, a assuré ne pas savoir quand les retards engendrés seraient complètement résorbés. La panne a débuté vers 09H45 (08H45) après des travaux dans un poste d'électricité près de Diemen, au sud d'Amsterdam, a indiqué le fournisseur d'électricité Tennet. L?électricité est restaurée dans la majorité de la province, a ajouté un porte-parole à la télévision néerlandaise. A l'aéroport, les vols ont été déroutés vers des aéroports en Belgique et en Allemagne alors que les générateurs étaient mis en service. Le retour de l'électricité va permettre le départ de nouveaux vols, selon la porte-parole d'Amsterdam-Schiphol. Dans les gares, dont à la gare centrale d'Amsterdam, des milliers de personnes sont bloquées, tous les trains ayant été annulés. Les trams dans les villes touchées par cette panne géante sont également à l'arrêt, selon des images diffusées par la télévision néerlandaise. Le transport ferroviaire connaîtra probablement des retards jusqu'en fin d'après-midi, ont indiqué les chemins de fer néerlandais, cités par l'agence de presse néerlandaise ANP. De nombreux hôpitaux dans cette province comprenant 2,7 millions d'habitants ont dû avoir recours à leurs générateurs, selon les médias néerlandais et les pompiers ont reçu 45 appels de personnes coincées dans des ascenseurs, cinq fois le nombre moyen. Policiers, gendarmes et agents de sécurité sont descendus en masse dans la rue pour réguler le trafic, les feux de circulation étant à l'arrêt, et protéger les centres commerciaux.

