La Haye (AFP). Amsterdam: une panne d'électricité provoque le chaos, tous les vols suspendus

Une panne d'électricité géante a provoqué le chaos vendredi matin dans la province très peuplée de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas, obligeant l'aéroport international d'Amsterdam-Schiphol à suspendre tous les vols au départ et à l'arrivée, a annoncé une porte-parole de l'aéroport. "Nous fonctionnons actuellement avec des générateurs, tous les vols au départ et à l'arrivée à Schiphol ont été suspendus ou sont déroutés vers d'autres aéroports", a déclaré à l'AFP Inge van Rijn. Les avions ont été déroutés vers des aéroports belges et allemands. Les trains dans toute la région sont à l'arrêt, ainsi que les trams dans la capitale néerlandaise Amsterdam, selon des images diffusées à la télévision publique néerlandaise. De nombreux hôpitaux fonctionnent également avec des générateurs, selon les médias néerlandais. La panne d'électricité a commencé aux alentours de 09H45 (08H45 GMT) pendant des travaux à un poste électrique à Diemen, au sud d'Amsterdam, a affirmé une porte-parole du fournisseur d'électricité Tennet. "Nous sommes en train de rétablir les lignes à haute tension et l'électricité revient doucement", a affirmé Jeroen Bouwers à la NOS. La Hollande-Septentrionale est l'une des provinces les plus peuplées des Pays-Bas, comptant plus de 2,7 millions de personnes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire