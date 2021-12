A Rouen, un mariage qui leur coûte très cher

Le 24 mai 2014, un cortège fête un mariage en partant de Rouen et en se dirigeant sur la Sud 3. Le cortège, bruyant, est également émaillé d'infractions au code de la route. Un équipage de la Formation de Circulation routière contrôle un automobiliste.

Intercepté, ce conducteur de 21 ans et domicilié à Elbeuf a grillé un feu rouge, roulé sur une bande d'arrêt d'urgence, a suivi une vitesse anormalement basse et n'a pas mis son clignotant. Résultat des courses : quelques points en moins et 271 € d'amende.

Un deuxième invité au mariage, âgé de 20 ans et résidant à Elbeuf, a été condamné à 191 € d'amende pour un feu rouge grillé et un non-changement de carte grise.

Voilà un mariage qui coûte cher à ceux qui ont voulu manifester leur bonheur.