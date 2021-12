Caen : les Echos Jardiniers vous invitent à la 1ère Garden Party

Le 4 avril, les Echos Jardiniers arrivent sur le territoire de l'agglomération caennaise avec leur première Garden Party. Cette initiative, portée par le CPIE Vallée de l'Orne et le CREPAN, a pour but de réunir tous les habitants, toutes les structures de l'agglomération de Caen s'intéressant et/ou pratiquant le jardinage au naturel au travers d'un programme d'animations et d'échanges.



Rendez-vous dès 9h30, Place Bouchard pour une sortie vélo (Caen) ou au Jardin du Musée d'Initiation à la Nature à 12h30 pour fêter l'événement autour d'un repas partagé.



Plus d'informations ICI



Ecoutez, Solweig Bernard, co-animatrice du réseau.

