Un corps sans vie découvert mercredi soir à Arromanches

Il était 17h30 lorsque la gendarmerie a été alertée par un promeneur qui effectuait son tour habituel sur la plage à marée basse. En contournant le ponton 449, caisson Phoenix vestige de la Seconde guerre mondiale, l'homme est alors tombé sur un cadavre bloqué par ce bloc de béton.

La brigade de gendarmerie de Courseulles-sur-mer et la brigade de recherches de Bayeux sont chargés de l'enquête. Une enquête qui pourra peut-être avancer après les résultats de l'autopsie car, en attendant, les gendarmes ne disposent que de peu d'indices. On sait que le cadavre n'était pas dans l'eau depuis très longtemps puisque l'état de décomposition n'est pas très avancé et qu'il a été retrouvé avec ses vêtements, que l'homme avait entre 30 et 50 ans, qu'il est européen. Toutefois, aucun document n'a été retrouvé sur lui.

FO pour Le Bessin Libre