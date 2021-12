Ce vendredi, c'est la "Journée du sommeil" à Caen comme ailleurs

Le Service d’Explorations Fonctionnelles du CHU de Caen se penche sur cette question du sommeil, cette après-midi de 13h30 à 18h dans le hall d'accueil du bâtiment Femmes enfants hématologie du CHU.

Le programme :



13h30 : sieste collective (Pr Damien DAVENNE)

13h30 : atelier nutrition

14h30 : introduction (Pr. Hervé NORMAND)

14h35 à 15h : liens entre obésité et privation de sommeil (Pr Marie-Astrid PIQUET)

15h à 15h30 : que manger pour bien dormir ? L’équipe des nutritionnistes

15h30 à 16h : pause, discussion avec le public

16h20 à 16h55 : travail posté et de nuit et nutrition (Pr Marie-Astrid PIQUET, Drs Mathilde BOULANGER et Jean-Noël PREVOST, Véronique ARTZER, technicienne EEG en poste de nuit)

17h30 : fin des manifestations scientifiques

18h : manifestation artistique dans le hall de la Tour Côte de Nacre avec la remise du prix au Lauréat