Découvrez la programmation complète des 20 ans du festival Art Sonic

Après une 19ème édition marquée par la participation de près de 12000 festivaliers, Art Sonic se déroulera cette année les 24 et 25 juillet à Briouze pour fêter ses 20 ans. On connaissait d'ores et déjà la participation au festival de Shaka Ponk, The Avener, The Bloody Beetroots, Les $heriff, Naâman et Hollie Cook. La programmation complète a été dévoilée. On y retrouve notamment l'électro-pop de Jabberwocky ou Alb, l'électro déglinguée de Salut c'est cool, l'electronica de l'angevin Thylacine ou encore le rock du crooner Gaspard Royant.

Comme tous les ans, le festival fait aussi une belle part à la scène musicale normande avec cette année au programme les caennais de Gomina et les flériens de Two Bunnies In Love.

Vendredi 24 juillet : Les $heriff, The Avener, Naâman, Chill Bump, Salut c'est cool, Hollie Cook, Opium du Peuple, Flying Donuts.

Samedi 25 juillet : Shaka Ponk, The Bloody Beetroots, Jabberwocky, Alb, The Hacker, Gaspard Royant, Thylacine, Gomina, Two Bunnies In Love, les Oreilles Rouges.

Tarifs : 1 jour 27€, Pass 2 jours 44€ (hors frais de location). Plus d'informations par ici www.festival-artsonic.com