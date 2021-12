Littéraire, économiste, scientifique, que faire après le bac ?

Les étudiants ont eu jusqu'au 20 mars pour faire leurs vœux post-bac et jusqu'au 31 mai pour les hiérarchiser. Quelles sont les études possibles après le bac en fonction des séries L, ES, S, STI ? À Rouen, Dominique Desaix, proviseur de la Cité Scolaire Camille Saint-Saëns, donne quelques pistes :

Après un bac L

"Les élèves titulaires d'un bac L poursuivent généralement leurs études en université", pose d'emblée Dominique Desaix. Et à l'université, ils s'orientent majoritairement vers les Sciences humaines (langues, lettres classiques). Le bac L permet d'entrer dans une école de droit, de préparer un BTS Communication ou faire une préparation pour entrer en Institut d'Études Politiques. Plus original selon le proviseur : "Ceux qui choisissent la série L spécialisé "théâtre" s'orientent généralement vers les métiers de l'audiovisuel, du spectacle." En suivant une spécialité "Mathématique", les étudiants peuvent entrer à HEC. Mais il faut bien le dire, peu choisissent cette voie.

Après un bac ES

Le bac Économique et Sociale permet de s'orienter vers les Sciences Humaines (étude de lettres, Histoire, sociologie, etc.), d'entrer en faculté de droit, ou en faculté d'Administration Économique et Sociale. Les élèves ont aussi la possibilité de passer un BTS Commerce. Grâce aux bases acquises en sciences économiques, certains peuvent espérer faire leur chemin dans des études supérieures et viser le Graal, HEC.

Après un bac S

La série Scientifique, toujours très prisée, offre de nombreuses orientations en Sciences, Sciences expérimentales, voire en Sciences Humaines. "Beaucoup de nos élèves choisissent des études de médecine – pharmacie. Le bac S permet de suivre une préparation Physique et Sciences Industrielles, faire des études de Mathématique, Physique et Sciences Industrielles, ou de Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre", précise Dominique Desaix. Les bacheliers scientifiques qui n'auraient finalement pas trouvé leur voie sur le chemin des mathématiques et des sciences peuvent toujours rebrousser chemin et tenter une préparation commerciale pour entrer en École Supérieur de Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC).

Après un bac STI

Plus technique et moins général, le bac Sciences et Techniques Industrielles continue de séduire et d'offrir de très nombreuses orientations aux bacheliers. Les BTS et les IUT restent les voies les plus empruntées pour ces bacheliers.