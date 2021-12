Seyne-les-Alpes (France) (AFP). Crash A320: toujours pas la moindre explication malgré de premiers éléments de la boîte noire

Les enquêteurs du BEA n'avaient mercredi "pas la moindre explication" du crash de l' A320 de Germanwings, malgré l'examen initial d'une boîte noire récupérée sur le site du drame, où se sont recueillis dans l'émotion François Hollande, Angela Merkel et Mariano Rajoy. "Tout sera mis en ?uvre pour que nous puissions retrouver, identifier et remettre aux familles des victimes les corps", des 150 défunts, a promis le président de la République française au cours d'une allocution prononcée à Seyne-les-Alpes aux côtés de la chancelière allemande et du chef du gouvernement espagnol: "Chère Angela, cher Mariano, vous pouvez être sûrs, y compris avec l'appui que vous nous donnerez, que tout sera connu et que toute la lumière sera faite". Évoquant l'évolution de l'enquête, ouverte pour homicide involontaire par le procureur de Marseille Brice Robin, M. Hollande a assuré que "l'enveloppe" de la deuxième boîte noire de l'appareil avait été retrouvée -- mais "pas encore, hélas, la boîte noire elle-même". Presque simultanément, au Bourget, en région parisienne, le directeur du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), Rémi Jouty, annonçait de son côté que la première boîte noire, avait permis aux enquêteurs d'"extraire des données utilisables", mais pas encore d'explication. Trouvée quelques heures après le drame, elle est très déformée, selon d'impressionnantes images diffusée par le BEA, qui suggère la violence du choc subi par l'appareil. -"Pas la moindre explication"- La boîte noire retrouvée par les enquêteurs est le "Cockpit Voice Recorder", celle qui enregistre tous les sons de la cabine de pilotage et permet d'entendre les conversations entre le commandant de bord et le pilote. Mais malgré ces premiers éléments, le BEA n'avait toujours pas mercredi en fin d'après-midi "la moindre explication" sur le drame qui a coûté la vie aux 144 passagers et 6 membres d'équipage de l'avion de Germanwings, une filiale à bas coûts de la Lufthansa, qui devait rejoindre Düsseldorf depuis Barcelone. "A ce stade, on ne ferme aucune hypothèse", a ajouté le directeur du BEA, précisant toutefois que l'avion n'avait pas explosé en vol, mais avait bien "volé jusqu'au bout". L?hypothèse terroriste "n'est pas privilégiée", avait précisé mercredi matin les ministres de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et des Transports Ségolène Royal. A proximité des lieux du drame, où les proches et les familles des victimes étaient attendus, deux chapelles ardentes ont été érigées, à Seyne-les-Alpes et au Vernet, les deux communes à proximité de la montagne sur laquelle l'appareil s'est écrasé, à quelque 1.500 m d'altitude, dans une zone accessible uniquement en hélicoptère ou au prix d'une longue marche. François Hollande et Angela Merkel ont pu prendre la mesure de la violence du crash en survolant la zone en hélicoptère avant leur arrivée en début d'après-midi à Seyne-les-Alpes, où ils ont été rejoints quasi immédiatement par Mariano Rajoy, arrivé par la route. Le visage marqué par l'émotion, les trois dirigeants ont passé un long moment à faire la revue des troupes impliquées dans les secours et les recherches depuis mardi matin. Au moins 51 Espagnols et 72 Allemands -- dont deux bébés et 16 adolescents d'Haltern revenant d'un échange scolaire -- ont trouvé la mort mardi dans le drame, ont précisé leurs gouvernements respectifs. Au total, les victimes sont d'une quinzaine de nationalités différentes. - "Des semaines" pour identifier les corps- Après l'allocution de François Hollande, Mme Merkel et M. Rajoy ont remercié la France pour son aide. "Un très grand merci, cher François (Hollande), au nom des millions d'Allemands qui savent apprécier (ces efforts) et qui savent que c'est un exemple de l'amitié franco-allemande", a lancé Mme Merkel. La France, l'Allemagne et l'Espagne seront "solidaires", a renchéri le chef du gouvernement espagnol. Les proches des victimes du crash devaient elles aussi converger mercredi vers les deux villages à proximité des lieux du drame. Les premières familles sont arrivées à Digne-les-Bains dans la matinée, à une quarantaine de kilomètres, où elles ont été accueillies par la préfecture. Selon une source proche de l'enquête, les familles n'iront toutefois jamais sur les lieux-mêmes du crash mais "seront amenées au plus prés, c'est-à-dire au niveau du Vernet". Plus de 300 gendarmes, 280 policiers, une centaine de sapeurs-pompiers, 70 chasseurs venus de Gap, ainsi qu'une dizaine de médecins-légistes, se sont de nouveau mobilisés mercredi pour les opérations de recherche et d'enquête. L'identification des corps prendra "des jours et même des semaines", a prévenu le procureur de la République de Marseille Brice Robin. Une fois la scène du drame sécurisée par le PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne), jusqu'à 200 enquêteurs pourront y travailler, dans une zone de près de 4 hectares à flanc de montagne, dans laquelle sont dispersés les débris de l'avion.

