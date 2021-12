Aden (AFP). Yémen: combats près d'Aden, le président évacué vers un lieu sûr

Le président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi a été évacué mercredi vers un "lieu sûr" alors que les rebelles progressaient rapidement vers la ville d'Aden (sud) où il était retranché. Un responsable présidentiel a démenti que le chef de l'Etat ait quitté le Yémen, comme l'avait affirmé plus tôt un membre de sa garde rapprochée. Il a été évacué vers un "lieu sûr à Aden", a assuré à l'AFP un responsable présidentiel qui a requis l'anonymat. Signes de la confusion et d'une grande nervosité dans la ville, des habitants ont manifesté mercredi devant un dépôt pour récupérer des armes qu'ils ont finalement obtenues, selon des sources de sécurité. L'étau s'est encore resserré sur la ville avec la prise d'une importante base militaire proche par des miliciens chiites Houthis alliés à des militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh. La conquête de la base aérienne d'Al-Anad, évacuée la semaine dernière par des militaires américains qui y étaient stationnés, a permis aux forces anti-Hadi d'avancer jusqu'à la banlieue d'Al-Houta, chef-lieu de la province de Lahej, à 30 km d'Aden, a déclaré à l'AFP une source militaire. "Les Houthis ont pris le contrôle de la base aérienne d'Al-Anad après des affrontements limités" avec les forces pro-Hadi, a ajouté cette source. Ils ont ensuite avancé vers le sud et se trouvaient à quelque trois kilomètres d'Al-Houta, où des affrontements les ont opposés aux troupes loyales à M. Hadi, selon une autre source militaire. Selon cette source, les Houthis ont fait prisonnier le commandant de la 133e brigade, un loyaliste au chef de l'Etat. - Un détroit en ligne de mire - Forts de leurs succès militaires, les Houthis et les pro-Saleh ont atteint le port de Mocha, sur la Mer rouge, qui ouvre la voie au détroit de Bab al-Mandeb, à l'embouchure du Golfe d'Aden, selon des sources militaire et de sécurité. "Ils ont commencé mardi à affluer à Mocha où ils ont des alliés au sein de l'armée, mais sans contrôler la ville ou son port", a déclaré une source militaire. Le président Hadi avait exhorté mardi le Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une "résolution contraignante" afin de stopper l'avancée des Houthis et prévenir une agression contre Aden qu'il juge imminente. Il avait invité "tous les pays qui le souhaitent à fournir un soutien immédiat à l'autorité légitime, par tous les moyens, pour protéger le Yémen et prévenir une agression des Houthis". Le président Hadi a ainsi confirmé avoir sollicité les monarchies sunnites du Golfe pour une "intervention militaire" contre les Houthis, proches de l'Iran. - Inquiétude à Ryad -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire