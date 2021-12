Sortir dans la Manche : mercredi 25 mars

Les Yacht-Clubs de Cherbourg et Granville organisent la Solo Basse-Normandie qui se déroulera de vendredi à dimanche. C'est le premier rendez-vous de la saison pour les solitaires. Le départ sera donné vendredi à 14h de Granville. Plus d'infos sur www.solo-bassenormandie.fr



Ce vendredi, soirée spéciale jeux de société chez Maxi Délires à Saint-Lô, en collaboration avec La Boutique du Jeu. Venez découvrir de nouveaux jeux de 20h à 23h. C'est 2€ par adulte et 2€ par enfant. Réservation conseillée. Plus d'infos sur www.maxidelires.fr



Dimanche, c'est le marché mensuel d'antiquités-brocante d'Agon-Coutainville. Il réunira 30 à 40 exposants venus de Normandie et de Bretagne. C'est de 8h à 19h, sur la place du 28 juillet. L'entrée est gratuite.