Lyon (AFP). Un directeur d'école isérois reconnaît des viols sur des élèves

La garde à vue d'un directeur d'école primaire à Villefontaine (Isère) pour des viols d'élèves, qu'il a reconnus, a consterné la communauté éducative et déclenché une enquête administrative après la découverte de sa condamnation pour pédopornographie en 2008. Interpellé lundi matin, ce père de famille âgé de 45 ans est passé aux aveux mardi. Il devrait être présenté à un juge d'instruction grenoblois mercredi matin en vue d'une probable mise en examen. A ce stade, neuf plaintes correspondant à neuf élèves de la classe de cet enseignant ont été enregistrées, selon le procureur de la République de Vienne, Matthieu Bourrette. Arrivé à la rentrée 2014 à l'école du Mas de la Ras, le quadragénaire avait déjà été condamné en 2008 à six mois de prison avec sursis et une obligation de soins pour recel d'images à caractère pédopornographique. Toutefois, aucune interdiction d'exercer un travail avec les enfants n'avait alors été prononcée par le juge des libertés et de la détention. "Il n'y avait rien dans son dossier concernant cette condamnation, on l'a découvert hier (lundi, ndlr)", a déclaré à l'AFP l'inspectrice d'académie de l'Isère, Dominique Fis, qui s'est rendue dans la matinée à l'école primaire. La ministre de l'Education, Najat Vallaud-Belkacem, et son homologue de la Justice, A ce stade, neuf plaintes correspondant à neuf élèves de la classe de cet enseignant ont été enregistrées, selon le procureur de la République de Vienne, Matthieu Bourrette. Arrivé à la rentrée 2014 à l'école du Mas de la Ras, le quadragénaire Christiane Taubira, ont annoncé l'ouverture d'une enquête administrative conjointe, "afin de faire toute la lumière sur cette affaire" et "sur les circonstances dans lesquelles l'autorité judiciaire et l?Éducation nationale ont pu partager des informations relatives" à cette condamnation. "On a rencontré quelques parents, ils sont sous le choc, tout comme l'équipe enseignante", a poursuivi Mme Fis. L'inspectrice d'académie a par ailleurs dit ignorer si le directeur était inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). "On n'a pas eu d'informations", a-t-elle dit. "Il y a quelques personnes habilitées à accéder à ce fichier" dans nos services, "c'est un contrôle pour les premières embauches et les stagiaires mais après il n'y a pas de procédure systématique" en cours de carrière, a-t-elle ajouté. - Des agressions photographiées - Alertée par les familles de deux fillettes vendredi dernier, la justice soupçonne le suspect d'avoir imposé "par surprise" des fellations à au moins deux de ses élèves dans le cadre de ce qu'il appelait "un atelier du goût", durant lequel les enfants, les yeux bandés, devaient identifier des "choses" que l'enseignant leur faisait goûter. Des faits qui se seraient produits entre décembre et mars 2015, au fond d'une salle de classe ou dans une autre pièce derrière un paravent. Face aux gendarmes, le directeur a d'abord nié les faits avant de reconnaître la détention d'images pornographiques, "expliquant qu'il s'agissait pour lui d'une addiction qui n'avait cessé depuis plusieurs années", puis d'admettre avoir imposé des fellations à plusieurs de ses élèves. Selon le parquet de Vienne, il a également photographié, puis effacé ces agressions, à l'aide de matériels vidéo prépositionnés dans la classe. Le directeur, qui exerçait auparavant dans une école de La Tour-du-Pin (Isère), avait pris ses fonctions à la rentrée 2014 dans cette petite école de quartier de Villefontaine, comprenant six classes élémentaires. Il enseignait dans une classe de cours préparatoire. "Il était arrivé dans l'académie de Grenoble le 1er septembre 2008 mais il n'avait pas exercé entre 2008 et 2011 car il était en congé maladie après avoir perdu un enfant", a précisé Mme Fis qui a pris à son encontre un arrêté de suspension et nommé un nouveau directeur. Une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves, leurs parents et le personnel de l'Education nationale.

