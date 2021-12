Lyon (AFP). Isère: le directeur d'école soupçonné de viols sur des élèves a reconnu les faits

Le directeur d'une école primaire de Villefontaine (Isère), soupçonné de viols sur des élèves de sa classe de CP, a reconnu les faits en garde à vue, a indiqué le parquet de Vienne mardi soir. Neuf plaintes correspondant à neuf élèves de la classe de cet enseignant ont été enregistrées à ce stade, a précisé le procureur de la République, Matthieu Bourrette, dans un communiqué. Âgé de 45 ans, ce père de famille sera déféré mercredi matin devant un magistrat en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Compte tenu de la nature criminelle des faits, le parquet de Vienne doit se dessaisir au profit du procureur de Grenoble. Le suspect avait été interpellé lundi matin à son domicile où les gendarmes isérois ont retrouvé une clé USB avec des images à caractère pédopornographique. Cet homme, qui avait pris ses fonctions à la rentrée 2014 dans cette petite école de quartier de Villefontaine, avait nié dans un premier temps les faits qui lui sont reprochés. Il a ensuite reconnu la détention d'images pornographiques, "expliquant qu'il s'agissait pour lui d'une addiction qui n'avait cessé depuis plusieurs années", avant de reconnaitre avoir imposé des fellations à plusieurs de ses élèves. Selon le parquet de Vienne, il a également photographié, puis effacé ces agressions, à l'aide de matériels vidéo prépositionnés dans la classe. Les faits de viols auraient été commis entre décembre et mars pour au moins deux fillettes âgées de 6 ans, selon les premiers éléments de l'enquête confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Bourgoin-Jallieu. Les ministères de l?Éducation nationale et de la Justice ont décidé d'ouvrir une enquête administrative conjointe après la découverte d'une précédente condamnation du suspect pour recel d'images pédopornographiques, ce que l'inspection d'académie de l'Isère a dit ignorer. Le quadragénaire avait été condamné en 2008 à six mois de prison avec sursis avec obligation de soins.

