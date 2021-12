Washington (AFP). Etats-Unis: l'Utah rétablit le peloton d'exécution

L'Utah est devenu le premier Etat américain à rétablir officiellement le peloton d'exécution pour mettre à mort ses condamnés, face aux difficultés à s'approvisionner en produits d'injection létale, mais des voix s'élèvent pour condamner cette méthode considérée par certains comme d'un autre âge. Gary Herbert, le gouverneur de l'Utah, a signé une loi établissant le peloton d'exécution "comme seconde méthode d'exécution, si les médicaments nécessaires pour l'injection létale ne peuvent pas être obtenus". Le bureau du gouverneur républicain de cet Etat du sud-ouest précise cependant que "l'injection létale reste la principale méthode pour mener à bien les exécutions dans l'Utah". "Le gros problème est que les Etats cherchent à trouver comment gérer le casse-tête de l'injection létale aux Etats-Unis", observe Rob Dunham, nouveau directeur du Centre d'information sur la peine capitale (DPIC). Depuis que les fabricants pharmaceutiques, en premier lieu en Europe, refusent de fournir leurs produits pour des exécutions, les 32 Etats américains où la peine capitale est en vigueur se trouvent confrontés à une pénurie. "Les stocks s'épuisent" et les exécutions menées avec des produits non homologués "tournent mal, échouent ou s'avèrent atroces" comme en Arizona, Oklahoma, Ohio, explique l'expert à l'AFP. "Cela change l'opinion publique vis-à-vis de l'injection létale jusqu'ici considérée comme rapide, efficace et sans douleur", conduisant les Etats à arrêter d'exécuter ou à se tourner vers des alternatives. C'est ainsi que huit Etats proposent la chaise électrique comme solution de rechange, comme la Floride, quatre offrent la chambre à gaz, comme l'Arizona et trois ont opté pour la pendaison, à l'instar de l'Etat de Washington, dans le nord-ouest. Par sa loi entrée en vigueur lundi, l'Utah devient ainsi le seul Etat américain où le peloton d'exécution est rétabli, sans condition, en cas de pénurie de "sodium thiopental ou d'un autre produit létal équivalent". L'Oklahoma (sud) propose également cette méthode mais seulement si la chaise électrique et l'injection létale sont jugées inconstitutionnelles. L'Utah, qui a toujours donné la possibilité à ses condamnés à mort de choisir le peloton, est aussi le dernier Etat en date à avoir utilisé cette méthode en place dans les années 1800-1900, et le seul à avoir exécuté de cette manière au cours des quatre dernières décennies. Trois l'ont été depuis 1977, le dernier condamné à mort fusillé est Ronnie Gardner, le 17 juin 2010, parce qu'il l'avait choisi, selon le DPIC. Pour ce type d'exécution, le prisonnier est encagoulé et attaché à une chaise avec des sangles à la taille et la tête. Son siège est entouré de sacs de sable pour absorber le sang et éviter que les balles ne ricochent. L'emplacement du coeur est marqué par une cible en tissu et cinq tireurs, dont un seul tire à blanc, ouvrent le feu à travers des fentes d'un mur de toile, selon la description du DPIC. -'La plus humaine des méthodes'- Considérée par beaucoup comme archaïque, la méthode n'est approuvée comme alternative que par 12% des Américains, juste devant la pendaison (8%) mais derrière la chambre à gaz (20%) et la chaise électrique (18%), selon un sondage NBC de mai 2014. Le gouverneur de l'Utah lui-même l'a qualifiée d'"un peu repoussante", l'Union américaine de défense des libertés (ACLU) l'a décrite comme "dépassée et barbare". Mais Deborah Denno, professeur de droit à la Fordham University, considère que c'est "la plus humaine des cinq méthodes d'exécution en vigueur dans ce pays". "De manière ironique, même si beaucoup d'Américains pensent que le peloton d'exécution est barbare, c'est la méthode historiquement associée au moindre risque d'erreur et à la plus grande probabilité d'obtenir une mort rapide et certaine", a dit à l'AFP cette spécialiste de l'injection létale. Car déguisée en procédure médicale, l'injection, qui "apparaissait superficiellement comme humaine et sans douleur, a échoué", a renchéri Rob Dunham.

