Washington (AFP). Etats-Unis: le Nebraska devient le 19e Etat à abolir la peine de mort

Le Nebraska a définitivement aboli la peine de mort mercredi par un vote qui a renversé le veto du gouverneur républicain, devenant le 19e Etat américain sur 50 à remplacer le châtiment suprême par la prison à vie. La chambre unique du Nebraska (centre) a voté en ce sens par 30 voix contre 19, ce qui lui permet d'outrepasser le veto du gouverneur Peter Ricketts. Elle confirme ainsi ses deux votes précédents, respectivement les 17 avril et 20 mai, pour l'adoption d'une loi qui abolit la peine de mort avec effet rétroactif et la remplace par la réclusion criminelle à perpétuité. Cet Etat républicain n'a exécuté aucun condamné depuis 1997 et détient dix prisonniers dans son couloir de la mort, qui verront leur peine commuée en prison à vie. Un onzième est mort mardi d'un cancer après 30 ans de prison. Le Nebraska devient le 19e Etat américain sur 50, plus la capitale fédérale Washington, à en finir officiellement avec la peine capitale. Il s'agit du premier Etat à l'abolir depuis le Maryland en 2013, et le septième depuis 2007. Dans les faits, 29 Etats au total, ainsi que la capitale Washington et le gouvernement fédéral, n'utilisent plus le châtiment suprême, par la loi ou par un moratoire voté ou de facto en raison d'une pénurie de produits d'injection létale. En 2014, 80% des exécutions aux Etats-Unis ont été concentrées dans trois Etats: Texas, Missouri et Floride. Mardi, le gouverneur républicain Pete Ricketts a opposé son veto, comme il l'avait promis, en présence d'une famille de victimes, affirmant que l'abolition du châtiment suprême "envoyait le mauvais message aux habitants du Nebraska qui, à leur grande majorité, soutiennent la peine de mort". Il fallait 30 voix pour contourner le veto. Le parrain de la loi, Ernie Chambers, les a obtenues au terme d'un débat houleux de plus de deux heures.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire