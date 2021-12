Bordeaux (AFP). Procès Bettencourt pour trafic d'influence: relaxe requise pour Woerth et de Maistre

Le ministère public a estimé mardi qu'il n'existait aucun lien entre l'embauche de l'épouse de l'ex-ministre UMP Eric Woerth et la remise de la Légion d'honneur à Patrice de Maistre, et a requis mardi la relaxe des deux hommes, jugés à Bordeaux depuis lundi pour trafic d'influence. Dans le second volet de ce "procès Bettencourt bis", le parquet avait déjà requis un non-lieu à l'issue de l'instruction alors que les juges avaient estimé "parfaitement établi par la chronologie des faits révélés" qu'un pacte avait été passé pour renvoyer Eric Woerth et l'ancien gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt devant le tribunal correctionnel. Le procureur a, lui, estimé que "les éléments à charge ne sont pas suffisants pour emporter la conviction d'un quelconque trafic d'influence".

