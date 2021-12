Seyne (France) (AFP). Crash d'un Airbus A320 - EN DIRECT

16:38 GMT - Rajoy se rendra mercredi sur le site du crash, selon le porte parole du gouvernement espagnol. 16:27 GMT - Bernard Cazeneuve s'apprête à faire un point presse à Seyne pour évoquer les boites noires de l'avion. 16:22 GMT - Valls suspend pendant 24 heures sa campagne pour les départementales en raison du crash de l'A320 dans les Alpes-de-Haute-Provence, annonce Matignon. 15:56 GMT - Des moyens exceptionnels d'enquête et de secours sont déployés dans la zone du crash, selon Bernard Cazeneuve: "300 sapeurs-pompiers", "300 militaires de la gendarmerie nationale", "dix hélicoptères et avions militaires", a égrené le ministre de l'Intérieur, lors d'une conférence de presse, aux côtés de l'ambassadrice d'Allemagne à Paris, Susanne Wasum-Rainer. 15:46 GMT - "Images épouvantables dans ce paysage de montagne. Il ne reste rien que des débris et des corps," twitte le député des Alpes-de-Haute-Provence Christophe Castaner, à bord d'un hélicoptère survolant la zone du crash. 15:32 GMT - Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses condoléances au roi d'Espagne Felipe VI et à la chancelière allemande Angela Merkel suite à la mort de citoyens espagnols et allemands dans la tragédie. Le ministère des Situations d'urgence russe a en outre proposé officiellement son aide à la France pour les opérations de recherche, selon un communiqué diffusé mardi. "Le ministère des Situations d'urgence est prêt à envoyer sur place des sauveteurs et des équipements spéciaux. Les sauveteurs russes ont une longue expérience dans les opérations de recherche en montagne", précise le communiqué. 15:26 GMT - Arrivée du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve à Seyne, près des lieux du crash. 15:17 GMT - Seize lycéens allemands qui venaient de passer une semaine près de Barcelone avec deux de leurs enseignants dans le cadre d'un échange scolaire étaient à bord de l'avion qui s'est écrasé, selon le maire de la ville d'accueil, Llinars del Vallés. 15:06 GMT - Un Belge figurerait parmi les victimes du crash, selon le ministre belge des Affaire étrangères Didier Reynders qui twitte: "Mes condoléances à la famille et aux amis de notre compatriote de Barcelone, hélas, décédé dans l'accident d'avion en France." 15:04 GMT - Les Etats-Unis ont offert leur aide, selon la Maison Blanche où le président Barack Obama a été informé de l'accident. 14:51 GMT - Météo calme mardi après-midi sur les lieux du crash, dans les Alpes-de-Haute-Provence, mais le temps se dégrade et une perturbation pouvant donner de la neige à partir de 1.700 m est attendue dans la soirée. 14:45 GMT - Les gendarmes spécialisés dans les accidents aériens de la section de recherche de Vélizy-Villacoublay devraient arriver sur zone dans l'après-midi. "Les hélicoptères ne peuvent pas se poser, nous allons recourir à la technique du treuillage", a expliqué le lieutenant-colonel de gendarmerie à Seyne, Jean-Paul Bloin. "Ca s'est passé dans une zone d'un hectare environ, très ascendante, à flanc de pente", a-t-il précisé. "Il y a beaucoup de débris éparpillés, ce sera extrêmement compliqué pour relever les éléments et opérer", a ajouté le militaire, évoquant aussi la présence de "quelques gros débris, peut-être une demi-douzaine". 14:35 GMT - Selon Germanwings, l'appareil, mis en service en 1991, avait subi une grosse révision à l'été 2013. 14:29 GMT - Selon un tweet d?un journaliste de la TV polonaise, un vol de la compagnie Germanwings Hambourg-Londres a été annulé, l'équipage étant choqué par l'accident. Et dans un avion polonais à destination de Dusseldorf des hôtesses polonaises sont en pleurs. 14:26 GMT - "A ce stade, aucune hypothèse ne peut être écartée" pour expliquer le crash de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings dans les Alpes françaises mardi, a déclaré Manuel Valls. "Un hélicoptère a pu se poser" sur les lieux de l'accident pour constater qu'il n'y avait aucun survivant, a ajouté le Premier ministre, qui s'exprimait mardi après-midi devant les députés. 14:12 GMT - Selon le patron de la compagnie Germanwings, 67 Allemands figuraient parmi les passagers de l'avion qui s'est crashé, un chiffre en cours de vérification. 14:03 GMT - Un responsable de la Germanwings fait état de la présence de deux bébés parmi les passagers, lors d'une conférence de presse.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire