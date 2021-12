1000 vaches pour tous !!! Avec 100, t'es plus rien. Avec 10 t'es qui, t'es quoi ? : slogan volontiers provocateur pour l'assemblée générale du syndicat paysan dans l'Orne. La Confédération paysanne de l'Orne, qui était réunie en Assemblée générale à Mortrée, est clairement contre la ferme des 1000 vaches et les projets similaires, et pour un autre modèle d'agriculture. Claude Bâcle, porte-parole départemental du syndicat :

La Confédération paysanne de l'Orne en Assemblée générale, contre l'agriculture industrielle Impossible de lire le son.

Cette assemblée générale s'est tenue à Mortrée … en même temps que la session de la Chambre d'Agriculture de l'Orne, qui elle se tenait à Alençon. La vraie maison des paysans, c'est ici, selon Claude Bâcle qui explique qu'à Alençon, les propositions ou les motions de la Confédération ne sont jamais suivies par ceux qui soutiennent l'agriculture industrielle. Ambiance...

Cette assemblée générale paysanne ornaise s'est déroulée en présence de Victor Pereira, animateur national de la Confédération, en charge des productions animales, et de Laurent Pinatel, le porte-parole national du syndicat agricole. Il en en appelle au bon sens des consommateurs. Il veut aussi casser le rabâchage qui veut faire croire aux paysans, qu'il n'y a plus d'autres solutions pour l'agriculture en France. Laurent Pinatel :