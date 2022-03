Sortir en région: jeudi 3 février

Au cinéma Lux, après-midi rencontre, autour du film franco-belge les Emotifs Anonymes avec Benoit Poelvoorde et Isabelle Carré, aujourd'hui et mardi prochain à 15h



Un spectacle pour enfant à découvrir à 17h30 au théâtre des Miroirs à la Glacerie, l'histoire d'une grand mère et de sa petite fille, présenté par la Compagnie Melimalo

Ce soir concert de Thomas Fersen sur la scène de l'Archipel de Granville, l'artiste français sortira son nouvel album en mars, venez découvrir des titres inédits de Thomas Fersen ce soir à Granville dès 20h30

Après le spectacle « Détournement de mémoire » Pierre RICHARD propose un second volet autobiographique avec le très drôle « Franchise postale » à découvrir ce soir au théâtre de St Lô

Un concert au Cargö avec le reggae des stéphanois de Dub Inc, dans la Grande Salle à 20h30.

Demain c'est Tété qui sera en concert au Cargö est en interview sur Tendance Ouest à 16h15 et 18h25.

Enfin un grand rendez-vous de rugby demain soir au stade de Venoix.

Dans le cadre du tournoi de 6 nations des moins de 20 ans, la France reçoit L'Ecosse à 19h, plus de 5 000 spectateurs sont attendus et des places sont encore en vente.