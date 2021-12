Washington (AFP). Angelina Jolie subit une ablation des ovaires deux ans après une double mastectomie

La star américaine Angelina Jolie a annoncé mardi avoir subi une ablation préventive des ovaires et des trompes de Fallope par crainte d'un éventuel cancer, deux ans après une double mastectomie qui avait poussé de nombreuses femmes à un dépistage. L'actrice, dont la mère, la grand-mère et la tante sont mortes du cancer, a annoncé qu'elle avait subi cette intervention la semaine dernière à la suite d'une analyse de sang laissant craindre un risque de cancer. En dépit de contrôles rassurants, Angelina Jolie a choisi l'opération en raison de ses antécédents familiaux et parce qu'elle est porteuse d'un gène défectueux, le BRCA1, qui porte à 50% ses risques de cancer ovarien. C'est ce même gêne, portant son risque de cancer du sein à 87%, qui l'avait amenée il y a deux ans à opter pour une ablation des deux seins. Ce choix radical avait ouvert un débat au sein de la communauté médicale sur l'opportunité de la masectomie comme mesure préventive mais aussi multiplié le nombre de tests et dépistages de cancers du sein, selon des études réalisées notamment au Canada et en Grande-Bretagne. "Je n'ai pas fait cela simplement parce que je suis porteuse du gène BRCA1, mais parce que je veux alerter les autres femmes", écrit Angelina Jolie dans une tribune publiée dans le New York Times, comme elle l'avait déjà fait pour annoncer sa mastectomie. L'actrice, épouse de l'acteur Brad Pitt avec qui elle a six enfants, dont trois adoptés, explique s'être préparée depuis longtemps à cette nouvelle intervention, et avoir pris cette décision "qui n'était pas facile" à titre préventif. Il y a deux semaines, raconte-t-elle, son médecin lui a annoncé que ses analyses de sang présentaient un "certain nombre de marqueurs inflammatoires élevés, et qu'ensemble, ils étaient susceptibles de constituer un signe précoce de cancer". Il lui a alors été conseillé de consulter un chirurgien au plus vite. "Je suis passée par ce que j'imagine des milliers d'autres femmes ont traversé. Je me suis dit de rester calme, d'être forte, que je n'avais pas de raison de penser que je ne verrais pas mes enfants grandir et ne connaîtrais pas mes petits-enfants", écrit Angelina Jolie. "J'ai appelé mon mari en France, qui a pris l'avion dans les heures qui ont suivi. Ce qui est bien dans ces moments de la vie, c'est que tout est clair. Vous savez pour quoi vous vivez et ce qui compte", ajoute l'actrice. L'ablation des ovaires implique une ménopause précoce pour la femme de Brad Pitt, âgée de 39 ans. - 'Savoir, c'est pouvoir' - "Etre porteuse du gène BRCA ne veut pas dire qu'il faut se précipiter vers la chirurgie", souligne toutefois Angelina Jolie, mais, "dans mon cas, les médecins que j'ai consultés d'Est en Ouest étaient d'accord pour dire qu'une ablation des ovaires et des trompes était la meilleure décision", car "trois femmes de ma famille ont succombé au cancer". Ses médecins lui ont conseillé une intervention à titre préventif environ dix ans avant l'âge auquel les femmes de sa famille avaient eu les premiers signes du cancer. "Ma mère a eu un cancer des ovaires à 49 ans et j'en ai 39", précise l'actrice dont la mère est décédée à 56 ans de ce cancer. L'actrice a consulté le chirurgien de sa mère, qu'elle avait vu pour la dernière fois le jour de la mort de celle-ci. Après des examens qui n'ont rien révélé, elle dit avoir attendu cinq jours, essayant de rester calme et de continuer son train-train quotidien. "A mon grand soulagement, j'avais encore la possibilité d'une ablation des ovaires et des trompes de Fallope, ce que j'ai choisi de faire". "Je ne pourrai plus avoir d'enfant et je m'attends à des changements physiologiques. Mais je me sens bien quoi qu'il arrive, pas parce que je suis forte mais parce que cela fait partie de ma vie. Il n'y a pas de quoi avoir peur", ajoute-t-elle. "Ce genre de décision n'est pas facile à prendre", reconnaît-elle. "Mais on peut prendre les choses en mains et faire front face à tout problème de santé". "Vous pouvez prendre conseil, vous renseigner et choisir ce qui vous convient : savoir, c'est pouvoir", dit-elle.

