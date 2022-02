Los Angeles (AFP). Enquête sur Brad Pitt pour comportement agressif envers ses enfants

Selon TMZ et People, l'acteur aurait été vu la semaine dernière "en train d'agresser verbalement et physiquement" un des six enfants du couple, et c'est une des raisons qui aurait poussé Angelina Jolie à demander le divorce après douze ans de vie commune.

Ce type d'enquête, mené par la police de la ville et les services sociaux, est automatiquement ouvert en cas de signalement.

L'actrice de 41 ans a demandé la garde de leurs enfants mais veut permettre des visites à Brad Pitt, 52 ans, d'après le site TMZ, qui a publié le document remis au tribunal lundi par les avocats de l'actrice.

La star, lauréate d'un Oscar en 2000 pour son rôle d'une femme internée dans "Une vie volée", date la séparation au 15 septembre dans ce document.