Paris (AFP). Circulation alternée à Paris jusqu'à lundi soir, près de 3.000 amendes

La circulation alternée est en vigueur toute la journée de lundi à Paris et en proche banlieue, mais cette mesure rare ne sera pas prolongée grâce à une diminution de la pollution qui persistait depuis une semaine. "En raison d'une amélioration de la situation aujourd'hui et demain, la circulation alternée n'est pas reconduite mardi", a annoncé la ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, saluant "le comportement citoyen des automobilistes qui ont compris la nécessité de cette mesure". Airparif, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air en région parisienne, prévoit encore un possible dépassement du seuil d'information aux particules lundi. Mais la situation va s'assainir mardi à la faveur du retour de la pluie, selon ses prévisions. Depuis 05H30, et jusqu'à minuit, seules les plaques impaires peuvent circuler en ce lundi 23, jour impair, dans la capitale et 22 communes limitrophes. La préfecture de police (PP), qui s'était engagée à tenir compte de la "bonne foi" des automobilistes pris en faute, a affirmé en avoir verbalisé 2.803 des 7.823 véhicules contrôlés à la mi-journée. Lors de la précédente mise en place de la circulation alternée, le 17 mars 2014, 3.859 infractions avaient été relevées à la même heure, et plus de 5.000 sur l'ensemble de la journée. Les contrevenants, interceptés par 750 policiers sur 154 points de contrôle, doivent s'acquitter d'une amende de 22 euros. Beaucoup ont affirmé n'avoir pas eu connaissance du dispositif, annoncé samedi. Comme Lionel, qui habite dans l'Essonne et se rendait à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour prendre son poste d'infirmier: "Je n'ai pas écouté les infos. J'ai juste entendu un flash il y a 20 minutes mais j'étais déjà dans ma voiture." - Transports en commun gratuits - "Le maître mot, c?est +pédagogie active+. On verbalise les personnes les plus récalcitrantes ou ceux qui se moquent de nous", explique le commandant Jean-Pierre Meutelet, chef de service des compagnies centrales de circulation à la PP. Ainsi, une mère de famille qui accompagnait sa fille à l'école a échappé à l'amende. Rentrée la veille d'une semaine au ski, elle a plaidé s'être "coupée des infos". Aucun incident majeur n'a été relevé par la police et, selon Bison futé, le trafic était beaucoup plus "fluide" que d'habitude. Tout le monde n'est pas soumis à la règle. Les véhicules "propres" (électriques, hybrides, au gaz) ou transportant au moins trois "covoitureurs" peuvent circuler, tout comme ceux assurant des missions de service public (forces de l'ordre, pompiers) et certains véhicules professionnels (commerciaux et journalistes). En contrepartie de la circulation alternée, les transports en commun sont gratuits, ainsi que la première heure de location d'un Autolib' ou le ticket journée pour un Vélib' (dans la limite de 30 minutes de circulation). Gratuits aussi, les stationnements résidentiels, tandis que les voitures dont la plaque est paire peuvent se garer sur les places dites "visiteur", dont l'occupation ne peut habituellement excéder deux heures. La circulation alternée n'avait jusque-là été mise en place que deux fois: en 1997 et 2014. Cette fois, elle est entrée en vigueur au septième jour d'un épisode de pollution aux particules fines en Ile-de-France. Elle était réclamée depuis plusieurs jours par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et les Verts, inquiets du niveau de ces particules à l'origine de cancers, maladies respiratoires ou cardio-vasculaires, ou d'allergies. Critiquée pour avoir tardé à prendre cette décision, Ségolène Royal s'est défendue en affirmant qu'"une décision de restriction des libertés, ça se fait dans le respect de l'Etat de droit. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation". Le Premier ministre, Manuel Valls, l'a soutenue lundi matin, saluant une mise en place du dispositif "dans de bonnes conditions". Mais le président de l'association 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseray, voit dans cette mesure "la preuve par A+B qu'on est uniquement dans la politique".

