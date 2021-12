Hong Kong (AFP). Xyza Cruz, une domestique philippine affranchie par la photographie

Les scènes de rue, Xyza Cruz Bacani les fige en noir et blanc mais le monde de cette jeune domestique philippine éprise de photographie s'écrit désormais en couleur à Hong Kong, Macao et bientôt New York. Xyza Cruz a débarqué il y a neuf ans à Hong Kong pour s'employer au service d'une famille, comme 300.000 autres femmes venues des provinces pauvres des Philippines ou d'Indonésie. Mais la photographie va transformer sa vie, briser la trajectoire invariable de ces "maids" mal nées dont le sacrifice est payé de solitude et d'indifférence. Ses instantanés de l'ordinaire, des rayons de supermarché au métro, lui ont apporté une reconnaissance internationale, des expositions, et surtout une bourse de la prestigieuse Magnum Foundation pour étudier pendant six semaines à New York. Consciente de son talent et de son privilège, Xyza Cruz a décidé de tenter sa chance et littéralement rendu son tablier. A 28 ans, elle goûte pour la première fois l'ivresse de la liberté, sans rien oublier des leçons apprises. "L'urgence de la survie est plus vive que l'urgence de l'art", explique-t-elle dans un entretien à l'AFP à l'occasion d'une exposition de son travail à Macao. Quand elle arrive à Hong Kong de son village natal philippin, à des heures de route de la capitale Manille, ce sont les lumières de la ville, les tours de verre et d'acier, le mouvement et le vacarme qui la saisissent. "C'était un tel contraste, j'étais fascinée parce que tout allait vite, les lumières étaient incroyables, c'était si vivant par rapport à mon village", raconte-t-elle. Sa passion pour la photo, elle la doit pour partie à son employeur -- "une femme formidable" -- qui, il y quatre ans, lui prête la somme nécessaire à l'achat de son premier appareil, un Nikon D90, l'équivalent d'un mois de salaire à l'époque. "Je prenais des paysages, des fleurs, des (portraits) de ma mère, puis j'ai commencé à faire de la photographie de rue". Elle partage ses clichés avec ses amis sur Facebook. Jusqu'à ce qu'un photographe philippin basé à San Francisco les découvre sur la Toile, intrigué par leur qualité et leur originalité. - La voix des étouffés - Son nom commence à circuler. Le site spécialisé du New York Times, le grand Sebastiao Salgado lui rendent hommage. Un miracle, de ceux qui rendent si pieux les catholiques philippins. "Ma vie à complètement changé", reconnaît-elle. Pas celle des autres domestiques, condamnées à user leur vie au service d'autres vies, dans l'anonymat des beaux quartiers, loin des leurs, pour aider des parents vieillissants, financer les études d'un cousin, bâtir une masure qu'un typhon finira par mettre à bas. "Ce que je veux faire avec la photo, c'est aider les gens (). La photographie est un instrument très puissant pour changer les regards". L'été 2014, Xyza Cruz documente le quotidien d'un refuge pour travailleurs migrants victimes de maltraitance psychique ou physique de la part de leurs employeurs. "J'étais là pour être la voix de ces employés domestiques que l'on n'entend jamais, dont les voix sont étouffées".

