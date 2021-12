Paris (AFP). Crash en Argentine: le frère de Florence Arthaud met en cause les conditions de sécurité

Le frère de Florence Arthaud, lui-même ancien pilote d'hélicoptère, a mis en cause vendredi les conditions du tournage de "Dropped", dans lequel la navigatrice a perdu la vie en Argentine, estimant qu'on avait "zappé les règles de sécurité". "Il est vrai qu'il y a un film. Je ne suis pas expert mais je suis un ancien pilote privé. On le sait, les règles aéronautiques sont les plus strictes qui puissent exister", a déclaré Hubert Arthaud sur BFMTV. "Le film montre qu'on a, au sol, deux hélicoptères qui sont dans une zone assez désertique, où il y a quand même assez de place, et qui sont assez proches l'un de l'autre. Le film montre que les hélicoptères décollent quasiment simultanément", a-t-il poursuivi. "On est dans une chasse à l'image. On a complètement zappé les règles de sécurité. On a pourtant des pilotes qui ont plus de 10.000 heures de vol, qui sont des pilotes chevronnés mais qui commettent cette imprudence, qui font un vol désorganisé et beaucoup trop empressé", a ajouté Hubert Arthaud. Selon lui, les règles de sécurité auraient été de "faire décoller les deux hélicoptères l'un après l'autre. Que le premier hélicoptère se mette en (vol, ndlr) stationnaire, qu'il définisse une altitude de vol avec le deuxième hélicoptère. Qu'il n'y ait pas cette excitation, cette urgence à prendre le plus d'images possibles". "Si le briefing de sécurité avait été fait, l'accident ne se serait pas produit, c'est une évidence", a-t-il estimé, ajoutant qu'il était trop tôt pour évoquer d'éventuelles poursuites judiciaires. Le 9 mars, huit Français, dont Florence Arthaud et Camille Muffat, sont morts quand les deux hélicoptères affrétés pour le tournage sont entrés en collision et se sont écrasés peu après leur décollage du village de Villa Castelli, au pied de la cordillère des Andes. Les deux pilotes argentins ont également péri dans l?accident survenu dans la province de La Rioja, une région isolée du nord-ouest de l'Argentine, frontalière du Chili. Les cercueils des huit Français seront rapatriés dimanche en France.

