Tout savoir sur les élections départementales en Seine-Maritime

Nouveaux noms. Ne parlez plus d'élections cantonales. Nous parlons désormais d'élections départementales. De même, terminé le Conseil général, place au Conseil départemental.

Nouveaux cantons. Autrefois découpée en 69 cantons, la Seine-Maritime est aujourd'hui partagée entre 35 cantons, refondus et agrandis. Dans certaines zones rurales, trois cantons ont parfois été réunis en un seul territoire électoral.

Nouveau scrutin. C'est une première en France, le scrutin départemental sera paritaire. Dans chaque canton, les formations doivent présenter un binôme composé d'un homme et d'une femme. Au total, 70 conseillers départementaux seront donc élus. Le scrutin est binominal à deux tours : un binôme est élu s'il remporte la majorité absolue (50 % des suffrages exprimés plus une voix) où s'il l'emporte au second tour. Si trois formations obtiennent plus de 12,5 % des voix des électeurs inscrits, on peut alors parler de triangulaire. Cependant, la forte abstention prévue rend peu probable cette situation.

Nouvelle Assemblée. Aujourd'hui, l'Assemblée départementale est gérée par la gauche et par le président socialiste Nicolas Rouly. La gauche possède 45 sièges, contre 24 à l'opposition. Pour la première fois, l'ensemble de l'assemblée est renouvelé les 22 et 29 mars prochains.