Risques chimiques : 25 pompiers à la piscine de Bayeux

Les automobilistes qui circulaient avenue de la Vallée des Près ou sur le boulevard Eindhoven ont dû s'interroger. En effet, toute la matinée, on a pu apercevoir 5 véhicules de pompiers stationnés sur le parking de la piscine municipale de Bayeux, dont deux spécialisés pour les risques technologiques. Et pas seulement puisque quelques sapeurs pompiers étaient équipés d'imposantes combinaisons jaunes assez futuristes, toutes droit sorties du film "Contagion" et qu'une douche gonflable et hermétique trônait devant l'entrée de la piscine.

Pourquoi un tel déploiement ? "Pour effectuer un exercice sur les risques chimiques", précise le capitaine Anthony Philippe, chef du centre de secours bayeusain. "Les équipes départementales sont régulièrement en recherche de sites de manoeuvre pour mettre en pratique nos techniques d'intervention. Et la piscine est un équipement doté de produits chimiques".

Le scénario retenu était un mélange de produits qui générait une fuite de chlore gazeux, un gaz très suffocant et très irritant pour les voies respiratoires, ce qui explique les combinaisons jaunes, complètement étanches, pour que l"intervenant soit totalement protégé du chlore. Les pompiers de Bayeux ont joué le rôle des premiers intrervenants puisqu'en cas de fuite de chlore dû à un mauvais mélange accidentel de produits, ils seraient les premiers sur place et appeleraient en renfort une équipe spécialisée de Caen. Les sauveteurs ont utilisé de la fumée artificielle pour l'entraînement.

"Il ne faut pas en conclure que la piscine est un endroit dangereux", précise le capitaine Philippe. "Mais, comme tout industrie, entreprise où on retrouve des produits chimiques, il peut y avoir un accident à cause d'une chute ou d'une mauvaise manipulation qui mélangerait des produits accidentellement et provoquerait un dégagement de chlore".

Les 10 pompiers de Bayeux et les 15 pompiers caennais concernés ont prolongé cette journée d'entraînement avec une autre manoeuvre du même type sur un site industriel caennais.