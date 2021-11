Paris (AFP). Pollution: la mairie de Paris demande la circulation alternée pour vendredi

La maire de Paris Anne Hidalgo a demandé jeudi à l'Etat la mise en place de la circulation alternée et de la gratuité des transports vendredi, en raison de la persistance en Ile-de-France de l'épisode de pollution aux particules fines, selon un communiqué de la Ville. Après le dépassement du seuil d'information mardi, et du seuil d'alerte mercredi, Airparif, l'organisme qui surveille la qualité de l'air en Ile-de-France, prévoit un dépassement du seuil d'information jeudi et vendredi. La réglementation autorise donc l'instauration de mesures d?urgence.

